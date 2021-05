Priklocatie Almkerk woensdag open, bij voldoende vaccins 700 prikken per dag

ALMKERK • In Het Verlaat in Almkerk kunnen vanaf aanstaande woensdag 19 mei de eerste mensen terecht voor hun coronavaccinatie.

GGD West-Brabant opent woensdagmorgen in Almkerk de vijfde vaccinatielocatie in West-Brabant.

In sport- en zalencentrum Het Verlaat worden vanaf 8:00 uur de eerste prikken gezet.

Zeven dagen per week

De locatie is bij voldoende beschikbaarheid van vaccins zeven dagen per week geopend en er kunnen ongeveer 700 prikken per dag gegeven worden.