Tweede boek Sylvana de Backer: ‘Syliciousness’

VEEN • Met haar tweede boek ‘Syliciousness’ brengt Sylvana de Backer uit Veen de (bijna) verloren kennis over kruiden en specerijen onder de aandacht.

Het gemak van potjes en zakjes om gerechten te maken, leidt tot verloren kennis en de teloorgang van authentieke smaken, vindt de schrijfster.

Indonesische keuken

Ze gebruikt in haar boek de Indonesische keuken als leidraad. Het brengt niet alleen overheerlijke gerechten, maar ook mooie symbolieken voor de dagelijkse gang van zaken. Zij heeft zich verdiept in de authentieke smaken en kooktechnieken om specifiek vegetarische en veganistische recepten op de voorgrond te zetten. Uit eigen ervaring weet De Backer dat wanneer je bewust met voeding omgaat, je bewuster wordt van onnodige ingrediënten.

Door de coronapandemie zijn mensen veel meer bewust geworden van hun doen en laten, stelt de oud-wethouder.

De mogelijkheid om vanuit huis te werken is daarin een belangrijke stap geweest. Mede het aan banden leggen van de horeca heeft geleid dat Nederland massaal is gaan koken, verschillende artikelen daarover verschenen in diverse kranten en tijdschriften.

Maar zijn we ons ook bewuster gaan voeden, vraagt ze zich af. “Voeding is meer dan eten. Het gaat niet alleen om je body, je lijf, maar nog veel meer om je mind and soul. Wie niet lekker in z’n vel zit, laat dat ook blijken in zijn of haar voedingspatroon. Hierover bestaan diverse wetenschappelijke onderzoeken.”

Bewustwording

Werd bewustwording nog een decennium geleden als trend omschreven, tegenwoordig is bewustwording een lifestyle geworden, vervolgt ze.

“Maar wat is het? De geheimzinnige waas hierover is mede door het bewust maken van de bio-industrie, minder vlees eten en gezonde leefomgeving van mens en dier doorbroken. Het is duidelijk geworden dat we bereid zijn minder vlees te eten gelet op het aanbod voor vleesvervangende producten, die in korte tijd de supermarkten veroverden. Daarnaast besteden we meer tijd aan onze geestelijke welzijn, waardoor yoga, mindfulness en tai chi niet langer als zweverig wordt ervaren. Het proces van bewustwording is voor een ieder anders. Het heeft alles te maken met wat een persoon mee heeft gemaakt en hoe dat is ervaren.”

Het bewust kiezen, eten en daar vooral ook van genieten, leidt tot een andere levensstijl, waarbij tijd wordt genomen voor de primaire levensbehoeften: eten en drinken.

In ‘Sylciousness’ weet De Backer het proces vanuit haar eigen ervaringen te combineren met kruiden en specerijen en voegt daar een recept aan toe.

Titel

Een bewustzijn van voeding, of zoals dat in het Engels ‘consciousness nutritrion’ heet, in combinatie met de voornaam van de schrijfster verklaart daarmee de titel van het boek.

“Een boek met veel herkenning voor wie het bewustwordingsproces heeft gevolgd of daar nog mee doende is, maar zeker ook een boek met smakelijke authentieke Indonesische gerechten”, benadrukt ze.

Het boek is online te bestellen.

boekenbestellen.nl