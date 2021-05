Jongerenraad: ‘Waar blijft de erkenning voor jonge mensen die zich inzetten voor Altena?’

Links het lintje dat men krijgt bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, rechts staat een eerste opzet voor het jeugdlintje.

ALTENA • Jongerenraad Going4Altena pleit voor de komst van een jeugdlintje voor jongeren die zich op een bijzondere manier inzetten voor de gemeente Altena.

“We kennen allemaal wel een jong iemand die zich inzet voor de regio. Het zijn precies dié jongeren die Altena op de kaart zetten en het zijn precies dié jongeren die Altena leefbaar houden”, stelt de jongerenraad, die daarbij wijst op de jaarlijkse lintjesregen in de aanloop naar Koningsdag.

Dan worden veel Nederlanders koninklijk onderscheiden.

Voornamelijk volwassenen

“Dit zijn voornamelijk volwassen mensen, die ieder op hun eigen manier bijzonder werk hebben verricht de afgelopen jaren, waarvoor niks anders dan lof. Maar waar blijft de erkenning voor al die jonge mensen die zich ook inzetten voor onze gemeente en voor mensen uit onze gemeente?”

Een onafhankelijke jury zou zich moeten gaan buigen over welke jongeren in Altena een jeugdlintje zouden moeten krijgen en de uitreiking zou als het aan de jongerenraad samen moeten vallen met de lintjesregen in april.

Ontwerp

In een voorstel aan het college doet de jongerenraad ook al een suggestie voor een ontwerp van de bijzondere onderscheiding.

Going4Altena hoopt dat B&W werk maken van het idee, zodat de jeugdlintjes dit najaar een feit zijn.

Zoals het er nu naar uitziet, buigt het college zich in juni over het voorstel.