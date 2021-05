Sleeuwijkse fotograaf Jasmin Verwijs genomineerd voor Bruidsfoto Award 2021

SLEEUWIJK • Jasmin Verwijs uit Sleeuwijk, ondernemer en fotograaf van ByJasmin Fotografie, is genomineerd voor de Bruidsfoto Award 2021 in de categorie ‘Emotie’.

Met het bepalen van de genomineerden van de Bruidsfoto Award 2021 is de race nu echt van start gegaan. Tot 13 augustus kunnen mensen hun stem uitbrengen op hun favoriete bruidsfoto’s via de website. Begin september worden de winnaars in de acht categorieën bekendgemaakt. De foto met de meeste publieksstemmen wint ook nog eens de titel Overall Winnaar 2021.

De Bruidsfoto Award wordt georganiseerd door Bruid & Bruidegom Magazine en heeft als doel om bruidsparen te inspireren voor hun eigen bruiloft en kennis te laten maken met eigentijdse bruidsfotografie en professionele fotografen.

www.bruidsfotoaward.nl