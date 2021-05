Hankse historicus Louis de Bot (76) overleden

Louis de Bot in 2008 met het boek 'Dese see is egt te hoog'.

HANK • Louis de Bot van Archiefkring Hank is zaterdagmorgen onverwacht overleden op de leeftijd van 76 jaar. De laatste jaren tobde hij al met zijn gezondheid.

De Bot stond in de jaren 80 aan de wieg van Archiefkring Hank en heeft zich al die jaren actief ingezet voor het levend houden van de historie van het dorp.

Het begon voor de archiefkring allemaal met de schenking van 1800 dia’s van pastoor Van der Heijden en zo bouwde de vereniging onder leiding van De Bot een grote historische (foto)collectie op.

‘Water in beweging’

De Bot deed ook aan geschiedschrijving. Zo verscheen in 1992 het boek ‘Water in beweging’, waar hij samen met onder anderen burgemeester Henk Hellegers verhalen voor schreef.

In 2008 verscheen van zijn hand het boek ‘Dese see is egt te hoog’, een geromantiseerd verhaal over de Sint-Elisabethsvloed. Maar ook bij de berging van de Halifax in de Hankse Oranjepolder had Louis de Bot een belangrijke rol, net als bij het herstel van de griendkeet aan de Jeppegatweg.

Voor de herdenking van 75 jaar bevrijding stelde de archiefkring een grote expositie samen, die vanwege de coronapandemie moest worden gecanceld.

Raadslid

In de voormalige gemeente Dussen was De Bot in de jaren 70 enige tijd raadslid, ook was hij bestuurlijk actief bij jachthaven Vissershang. Tot het laatst toe was De Bot intensief betrokken bij de renovatie van de Jannezandbrug.