Roman ‘Varkenslied’ speelt toevallig in Hank

HANK • Anja van Briemen wil met haar boek mensen aan het denken zetten over de bio-industrie.

De roman ‘Varkenslied’ van Anja van Briemen uit Gouda speelt zich af in Hank. Opvallend genoeg had de schrijfster voorheen nog nooit van het dorp gehoord.

“Ik heb Hank gekozen, omdat het in Noord-Brabant ligt”, vertelt ze lachend. “Ik vind Altena een mooi gebied, zo tegen de Biesbosch aan. Ik heb de kaart uitgevouwen en met m’n ogen dicht een plaats geprikt. Zo is het dus Hank geworden.”

‘Varkenslied’ gaat over Silke, een voormalig archeologe en paleontologe, die, nadat haar laatste project in Afrika mislukte, naar Hank verhuist, beschrijft Anja.

Schuur met varkens

“Ze woont net buiten het dorp en wil haar leven opbouwen. Na een paar maanden blijkt een oude schuur die vlakbij haar huis staat gebruikt te worden om jonge varkens verder op te fokken. Later gaan de dieren naar een ander bedrijf en worden de dieren geslacht. De omstandigheden in de schuur zijn heel slecht en Silke gaat zich daarmee bezig houden. Lange tijd houdt ze dit geheim, totdat ze beseft dat ze niets bereikt met haar bemoeienis. Ze zoekt contact met de verantwoordelijke gemeentefunctionaris, maar die maakt haar duidelijk dat de schuur met de fokkerij zal blijven. Dan beseft Silke dat ze in actie moet komen.”

Anja wil met haar verhaal mensen aan het denken zetten over de bio-industrie.

Dierenliefhebber

“Ik ben een dierenliefhebber, zoals gelukkig veel mensen, en ik ben erg geïnteresseerd in schrijven. Ik bedacht altijd al verhaaltjes voor mijn zoon en ik heb voor een personeelsblad geschreven. Toen ik samen met mijn man naar onze vakantiebestemming reed en we onderweg een vrachtwagen met varkens passeerden is het zaadje voor dit boek geplant.”

Dat Hank geen intensieve veeteelt kent, vindt ze niet zo relevant. “Overal in Nederland vind je grote veehouderijen, niet alleen in Brabant. Het maakt mij niet zoveel uit wáár mijn verhaal speelt. Zoals ik ook in het voorwoord beschrijf, is alles in het boek verzonnen. Ik heb Hank toevallig gekozen.”

In het verhaal komen overigens ook Kasteel Dussen en Geertruidenberg aan bod.

‘De Kippenfabriek’, het volgende boek van de Goudse schrijfster, speelt zich af in Bakel, in de Peel. “Ook die plaats ken ik helemaal niet. Maar ik vind de omgeving gewoon goed bij dat verhaal passen.”

Research

Tijdens het schrijfproces is Anja nog wel afgereisd naar Hank. Voor research, zou je kunnen zeggen. “De sfeer in Hank was goed, het dorp ademde iets prettigs uit. Ik vind Brabantse mensen erg vriendelijk, anders dan hier in de Randstad.”

Anja wil met haar boek niet alleen de ‘verschrikkelijke’ gevolgen van de bio-industrie overbrengen.

Mooi verhaal

“Dat is niet het enige thema in ‘Varkenslied’. Ik hoop dat lezers ook zullen genieten van een mooi verhaal. Via mijn blog kunnen ze laten weten wat ze ervan vonden.” ‘Varkenslied’ telt meer dan 300 pagina’s en is voor 22,99 euro te bestellen via de site www.boekscout.nl.

anjavanbriemen.auteursblog.nl