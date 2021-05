Marisa van Wijngaarden start malva-praktijk in Uitwijk

Marisa van Wijngaarden is haar eigen praktijk gestart.

UITWIJK • Marisa van Wijngaarden uit Uitwijk is onder de naam MariSaya haar eigen praktijk voor malva-therapie begonnen.

Na een beroepsopleiding van drie jaar is Marisa inmiddels afgestudeerd als professioneel malva-therapeut en energetisch therapeut. Onder de naam MariSaya is zij haar eigen praktijk aan huis begonnen, vertelt ze.

“Energetische therapie werd in oeroude tradities al toegepast”, legt Marisa uit.

Harmonie en balans

“Met mijn behandelingen richt ik mij op het herstellen van de harmonie en de natuurlijke balans in het lichaam en het bevorderen van het zelfherstellende vermogen van de mens. Dit doe ik middels het behandelen van de energiesystemen van het menselijk lichaam.”

“Wat ik zo fijn vind aan malva-therapie is dat de behandelingen uniek zijn in hun soort doordat er wordt gewerkt met gestandaardiseerde behandelingen, die een voelbare uitwerking hebben. Ze werken verzachtend en helend. Tevens kan ik mijn cliënten duidelijk uitleggen waarom ik een bepaalde behandeling toepas. Daardoor hoop ik dat MariSaya ook toegankelijk is voor mensen die wat minder spiritueel zijn ingesteld.”

De behandelingen zijn inzetbaar bij een breed scala aan klachten, vertelt Marisa verder.

Lichamelijk en psychisch

“Je kunt hierbij denken aan zowel lichamelijke als psychische klachten. Ook kunnen mijn behandelingen een goede aanvulling zijn op reguliere behandelmethoden. Doordat ik mijzelf richt op het totaal plaatje van de mens, zal de therapie een duurzaam resultaat opleveren. De behandelsessies die ik toepas stem ik af op de cliënt, ieder mens is immers uniek.”

Naast een complete therapie biedt Marisa van Wijngaarden ook losse behandelingen aan. Meer informatie daarover is te vinden op onderstaande website, waar ook contactgegevens staan. MariSaya is ook te vinden op Facebook en Instagram.

“Voel jezelf vrij om contact op te nemen als je vragen hebt of een intake zou willen inplannen.”

www.marisaya.nl