Kick-off voor uitgestelde Vestingdriehoekdagen

GORINCHEM • Op zaterdag 29 mei wordt het startsein gegeven voor de Vestingdriehoekdagen, die volgend jaar gehouden zullen worden.

Dit gebeurt op initiatief van de Vestingdriehoek: een samenwerkingsverband tussen Gorinchem, Woudrichem, Zaltbommel, Fort Vuren en Slot Loevestein. Het doel is om de regio op toeristisch vlak op de kaart te zetten en ondernemers en inwoners te verbinden.

Oorspronkelijk zouden de Vestingdriehoekdagen dit jaar plaatsvinden, tien jaar na de eerste succesvolle editie. Door corona wordt het evenement echter verschoven naar mei volgend jaar.

Toch wil de organisatie het niet stilletjes voorbij laten gaan. Daarom kiezen zij voor een kleinschalige kick-off. Wandelen, fietsen en varen in de unieke Vestingdriehoek staan centraal. Onderweg kan men volgens de geldende corona-maatregelen genieten van lekkers (to go), culturele activiteiten buiten, fijne terrasjes en mooie winkels.

Ontbijtje to go

De verschillende bestuurders zullen de dag aftrappen met een Vestingdriehoek ontbijt to go bij de aanbiedende ondernemer op één van de locaties. De aanbieders zijn De Eetgelegenheid en de Verdraagzaamheid in Zaltbommel, Brasserie Zus in Woudrichem, restaurant Metropole in Gorinchem en De Fortwachterij bij Fort Vuren.

Per locatie worden de eerste 10 ontbijtjes gratis weggegeven middels een winactie, kijk hiervoor op de socials van de aanbieders. Voor meer informatie en bestellen kunnen belangstellenden gaan naar de website of Facebookpagina van de ondernemer.

Culturele activiteiten

In Gorinchem valt de kick-off van de Vestingdriehoekdagen samen met de opening van Iktoon op Volle Toeren. Bij de Lingehaven, tussen 10.30 en 15.00 uur, tonen amateurkunstenaars uit de stad hun talent. Rond 11.00 uur vindt daar ook de lancering plaats van het stripboek Het Waterwapen, dat gaat over de Oude Hollandse Waterlinie en het Rampjaar 1672.