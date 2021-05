Webinar vanuit Gorinchem over investeren met bijzonder rendement in Afrika en Azië

GORINCHEM • Op woensdag 19 mei om 20.30 uur organiseert het Fair Factory Development Fund een online webinar over impactvol investeren in de voedingsmiddelenindustrie in landen waar de voedselzekerheid onder druk staat.

Verschillende Nederlandse ondernemers en kerken investeerden met elkaar al 5 miljoen euro in het fonds. Het Fair Factory Development Fund is een initiatief van Woord en Daad, dat gevestigd is in Gorinchem, en Incluvest BV.

Belangrijkste criterium

“Het belangrijkste criterium voor de investering is de mens, de ondernemer achter de fabriek”, vertelt Koert Jansen, directeur van het Fair Factory Development Fund. “Het mooie van ons model is dat we aandeelhouder worden, je zit aan dezelfde kant van de tafel als de ondernemer.”

Het Fair Factory Development Fund investeert alleen in bedrijven die betekenisvol willen zijn voor hun land en willen bijdragen aan de ontwikkeling van het land. “Ik voel een roeping om hier als christen mee bezig te zijn.”

In de online bijeenkomst vertelt Koert Jansen meer over het fonds en deze wijze van investeren. Ook staan er actuele investeringscasussen centraal. Investeerder Gijs Willem Sloof en ondernemer Ruben Bringsken gaan in op de vraag waarom zij betrokken zijn bij het Fair Factory Development Fund.

Delen vanuit overvloed

“Nadenken over ‘wat is genoeg voor mij?’ is niet van deze tijd”, vindt Koert Jansen. “Het is mooi dat we bij onze investeerders een bewustzijn zien en dat ze willen delen vanuit hun overvloed. Het zijn mensen die geld hebben verdiend, maar zij zien het niet als hun bezit. De overvloed die zij hebben, willen ze delen. Het is door God aan hen gegeven, toevertrouwd, en nu moet het geld zijn goede werk gaan doen.”

Waarom is investeren in Afrika of Azië interessant? Welk rendement kunt u verwachten? En waarom is investeren zo belangrijk voor voedselzekerheid in de wereld? Deze en andere vragen komen aan de orde in het webinar. Het fonds wordt in een half uur gepresenteerd. Uiteraard is er ruimte voor beantwoording van vragen en interactie.

Het Fair Factory Development Fund investeerde onder meer in Keniaanse zuivel, Indiase tempeh, Ethiopische kip en Sierra Leoonse rijst. Al deze investeringen hebben als doel om voedselproductie en voedselverwerking in lage inkomenslanden mogelijk te maken. Dankzij deze investeringen in voedselverwerkingsfabrieken kunnen boeren, medewerkers en andere actoren in de keten hun inkomen verhogen. Daardoor zijn zij in staat zélf ook te investeren. Zo profiteert de hele gemeenschap.

Meer informatie: www.fairfactoryfund.org/webinar.