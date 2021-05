Spar Van Horssen in Genderen gaat verbouwen

Fabian van Horssen van supermarkt Spar in Genderen.

GENDEREN • Supermarkt Spar Van Horssen in Genderen ondergaat een metamorfose.

De winkel sluit dinsdag 25 mei om 18:00 uur en op donderdag 10 juni zullen de deuren weer open gaan.

Het dorp kent de winkel straks niet meer terug met onder meer de nieuwe foodservice: vers belegde broodjes, verse salades, smoothies en yoghurtjes. Ook komt er een koffiehoek.

Fabian van Horssen, de ondernemer die de winkel in augustus 2019 overnam, laat weten zeer blij te zijn met de ontwikkeling.

Eindelijk

“Na lang wikken en wegen gaat het dan eindelijk gebeuren. Het zal een hele omschakeling zijn. We gaan onze service verder uitbreiden in de winkel met wat nieuwe modules van Spar. Vanaf donderdag 10 juni is iedereen weer van harte welkom om de vernieuwde winkel te komen bekijken. Ik kijk er enorm naar uit om de consument te verwelkomen.”