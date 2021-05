Werkendam rouwt om doden bij brand

WERKENDAM • De grote brand bij Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw (MBI) aan de Beatrixhaven dreunt maandag nog na in het dorp.

In alle vroegte kwam het personeel van het bedrijf samen om het verdriet over de brand en de drie dodelijke slachtoffers te delen. Ook het Werkendamse brandweerkorps kwam maandag bijeen in de kazerne om met de officier van dienst na te praten.

Een ‘unicum in de Werkendamse brandweergeschiedenis’, zo noemt brandweerman Cees van den Heuvel de drie dodelijke slachtoffers die zijn te betreuren.

Echt een tragedie

“We werden zondag om acht uur gealarmeerd en toen wij arriveerden waren de slachtoffers vermoedelijk al overleden. Het brandde zo hard en dan komen er zoveel rookgassen vrij, het is echt een unicum om slachtoffers uit een brandend huis te redden. Wij wisten al binnen een half uur dat er slachtoffers waren, maar de brand moest eerst geblust worden. Het was een moeilijke brand, lastig om te blussen. Zo verdrietig, die mensen die je huilend bij elkaar ziet staan. Echt een tragedie.”

De twee Werkendamse ploegen van het korps wisselden elkaar gedurende de zondag af. Pas in de vroege maandagnacht om half twee was Van den Heuvel weer thuis. “In de avond hebben we de politie nog geassisteerd bij het bergen van de slachtoffers”.

Corné Hoogendoorn, één van de drie directeuren van het bedrijf, wist met vrouw en twee kinderen wel op tijd uit het appartement te vluchten na een telefoontje van een schipper in de haven die hem alarmeerde over de brand. In het dorp wordt meegeleefd met het getroffen familiebedrijf, dat dit jaar het 60-jarig bestaan viert.

Inzamelingsactie

Inmiddels is door Susanne Blaauw een inzamelingsactie op touw gezet, maandagavond was al 18.000 euro ingezameld.

Ook collega-bedrijven schoten te hulp en bieden kantoorruimte, hallen en parkeerplaatsen aan. Bij het bedrijf zelf wordt maandag door een beveiliger het nieuwsgierige publiek op een afstand gehouden. Die avond hangt er nog steeds een brandlucht rondom het bedrijf.

Vlaggen halfstok

Bert Versluis nam het initiatief om donderdag 6 mei de vlaggen halfstok te hangen als gebaar naar de omgekomen slachtoffers uit Litouwen.

“Ik ben zelf niet gaan kijken naar de brand, ik wilde niemand in de weg lopen. Maar ik hoorde wel dat er een busje met enkele Litouwers aan de haven stond. We zien die mensen iedere dag in ons dorp en we hebben ze hard nodig. Het is fijn als mensen met je meeleven, dat is het enige dat ik kan doen.”

Hij koos voor 6 mei, omdat 4 en 5 mei het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht.