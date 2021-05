Medeoprichter Altenatuur en oud-wethouder Johan Koekkoek overleden

ALMKERK • Johan Koekkoek uit Almkerk is maandagmorgen geheel onverwacht op 78-jarige leeftijd overleden tijdens een bezoek aan het Pompveld.

Koekkkoek was in het Pompveld om krabbenscheren te zoeken om aan te planten bij enkele visvlotjes. “Hij is letterlijk in het harnas gestorven”, zo vertelt Goof van Vliet, die samen met hem op pad was in het Pompveld toen hij onwel werd.

Altenatuur

Koekkoek is in de streek vooral bekend als natuur- en milieubeschermer en medeoprichter van Altenatuur. Ook de oprichting van het kringloopcentrum in Almkerk kwam uit zijn koker.

Najaar 2020 nam hij afscheid na 40 jaar secretaris te zijn geweest van Altenatuur. De vereniging reikte hem bij dat afscheid een ‘Liber Amicorum’ uit, in het vriendenboek schreven bestuursleden en oud-bestuursleden, familie, vrienden, Liniewerkers en allerlei organisaties een persoonlijke herinnering aan Johan.

In het afscheidsinterview in het Kontakt liet hij weten trots te zijn op de natuurgebieden waar Altenanatuur zich voor heeft ingezet, zoals het Pompveld, de Wijde Alm, de Struikwaard, het griendje van Bellemakers, de Zevenbansche Boezem. “Ik tel mijn zegeningen, één voor één”, zei hij terug kijkend op al die jaren dat hij zich inzette voor de natuur.

Casimir Milieuprijs 2021

In maart won Johan Koekkoek nog de Casimir Milieuprijs 2021 van de Brabantse Milieufederatie.

Eerder werd bij Fort Giessen al het Koekkoekpad aangelegd ter ere van hem. Johan Koekkoek was leraar biologie op het Altena College. Ook was hij CDA-raadslid en begin twintigste eeuw enkele jaren wethouder in de voormalige gemeente Woudrichem.