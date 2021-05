41 jaar Stichting Kunst in Altena

REGIO • Stichting Kunst viert dit jaar haar 41-jarig bestaan.

In 1980 werd Stichting Kunst opgericht en de doelstelling van toen - het bevorderen van de kunstzinnige vorming van de inwoners van het Land van Heusden en Altena - is nog onveranderd van toepassing.

Natuurlijk wordt er nu anders naar kunst gekeken dan toen, maar eigenlijk willen alle cursisten van jong tot oud maar éen ding: iets moois maken met verf, papier, klei of welk materiaal ook en dat samen met anderen doen. De laatste jaren is Stichting Kunst, die vorig jaar een nieuw onderkomen betrok in Sleeuwijks cultureel centrum De Bolderik, enorm gegroeid.

40 jaar kon niet doorgaan

Reden om bij het 40-jarig bestaan een feestje te bouwen. Maar dat kon dus niet doorgaan. “Daarom vieren we 41 jaar, we willen toch een stip aan de horizon zetten. Het is toch best uniek dat al zo lang door vrijwilligers het maken van kunst in deze regio wordt gepromoot”, zegt voorzitter Jacqueline Verhoeven, die zit te popelen om de deur weer wagenwijd open te zetten.

Kunst maken is erg populair, want het aantal cursisten groeit gestadig. Vooral het aantal jonge cursisten dat uit heel Altena komt groeit enorm en is de laatste jaren zelfs verdubbeld.

Op dit moment zit de stichting niet stil en worden er online lessen aangeboden. Ouder-kindworkshops samen met de bibliotheek, een cursus boekselen voor volwassenen en een workshop door de Gorcumse kunstenaar Rutger van Bruggen voor cursisten die een expositie verzorgen in Slot Loevestein in het kader van het Hugo de Groot-jaar.

Voorbereidingen

Dat het 41-jarig bestaan wordt gevierd, staat vast. Alleen is nu nog niet bekend wanneer dat zal zijn en welke vorm het zal kunnen krijgen. In ieder geval gaan de voorbereidingen door, zodat zodra het weer mag de festiviteiten in en bij De Bolderik kunnen plaatsvinden. En nog belangrijker: er wordt hard gewerkt aan het nieuwe cursusprogramma voor het komend seizoen.

Het atelier is in ieder geval al coronaproof ingericht. Meer informatie is te vinden op de Facebook-pagina en de website van Stichting Kunst.

www.stichtingkunst.nl