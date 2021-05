Het Fundament in Genderen viert bruiloft van juf Cristhel

GENDEREN • Juf Cristhel van groep 1/2 A van Het Fundament in Genderen is vrijdag getrouwd. Samen met haar kersverse man Nick kwam ze ‘s morgens even langs op school.

Bij aankomst mocht het bruidspaar over een echte rode loper lopen, terwijl alle kinderen uit groep 1 en 2 aan de zijkant bellen aan het blazen waren.

Daarna is er in de gymzaal nog een liedje gezongen door de kinderen, heeft het bruidspaar de cadeautjes in ontvangst mogen nemen en kregen alle kinderen een heerlijke cupcake.

Via de andere ingang van de school is het bruidspaar weer naar buiten gelopen, langs alle kinderen van de school.

“Hierbij willen we Cristhel en Nick nogmaals van harte feliciteren met hun huwelijk”, laat Het Fundament weten.