Eerste Maaltijdbox Altena naar Teunis van Helden in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • De eerste maaltijdboxen zijn een feit. Teunis van Helden uit Nieuwendijk ontving zaterdag de eerste maaltijdbox uit handen van Jan-Willem Bot, de initiatiefnemer van Maaltijdbox Altena.

“Ik was direct enthousiast toen ik hoorde van dit initiatief, want wat is er nu mooier als de producten op je bord zoveel mogelijk uit eigen streek komen?”, zegt Teunis van helden.

En dat is ook precies waar Maaltijdbox Altena voor staat, zegt initiatiefnemer Jan-Willem Bot. “Want waarom zouden we uien uit Frankrijk en vlees uit Ierland of Argentinië halen? In de eigen regio wordt immers zoveel moois geproduceerd. Een korte voedselketen staat bij Maaltijdbox Altena centraal en dat levert ook nog eens een betere prijs op voor de boeren”, vertelt hij.

Drie maaltijden

Iedere week gaat Jan-Willem op stap om producten op te halen bij producenten in de regio. Hij stelt daarmee maaltijdboxen samen, waarmee klanten drie keer in de week een maaltijd kunnen klaarmaken. Via een wekelijkse nieuwsbrief ontvangen zij ook nog recepttips.

Teunis heeft de tweepersoons box besteld, maar er is ook een vierpersoons variant.

Bij voldoende belangstelling zal worden gekeken naar uitbreiding van het aantal varianten.

Lokaal, lekker en duurzaam

“Maaltijdbox Altena staat voor lokaal, lekker en duurzaam en hoopt dat met dit initiatief ook echt waar te kunnen maken”, benadrukt Jan-Willlem.

“Door mee te bewegen met wat de seizoenen te bieden hebben en de gerechten daarop af te stemmen, wil Maaltijdbox Altena de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden. Bovendien worden de producten zo kort mogelijk van tevoren opgehaald bij de boeren, waardoor de hoeveelheden exact kunnen worden ingekocht. Daardoor zijn de producten lekker vers en wordt verspilling zo veel mogelijk voorkomen.”

www.maaltijdboxaltena.nl