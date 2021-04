Altena wil verspilling van medicijnen tegengaan

ALTENA • De gemeente Altena doet mee aan een proef om medicijnverspilling tegen te gaan.

Het gaat om een proef van Logistics Community Brabant (LCB). Bij deze proef haalt het Rode Kruis de komende maanden medicijnen op bij de milieustations.

Gesorteerd

In het onderzoekscentrum van LCB in Breda worden ze gesorteerd en geselecteerd. Volledige verpakkingen die schoon en onbeschadigd zijn, met een minimale houdbaarheidsdatum van zes maanden, blijven in het sorteercentrum.

Deze worden opnieuw aangeboden aan bijvoorbeeld landen of organisaties die een tekort aan medicijnen hebben.

De proef loopt tot begin juli.

Minder verspilling

“In plaats van weggooien en vernietigen kunnen we met ongebruikte medicijnen mensen helpen”, zegt wethouder Roland van Vugt. “Bovendien bespaart het dure stortkosten. Minder verspilling dus. Daarom doen we in Altena hier graag aan mee.”

Logistics Community Brabant (LCB) is een organisatie die ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoekers bij elkaar brengt voor logistieke innovatie. Een van de thema’s waar LCB aan werkt is het terugdringen van medicijnverspilling. Daarvoor wordt ook samengewerkt met gemeente Breda.