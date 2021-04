Scouting Altenagroep hard getroffen door brand: 20.000 tot 30.000 euro schade

De vletten (boten) van Scouting Altenagroep in actie, toen het materiaal nog niet in vlammen op was gegaan.

SLEEUWIJK • Scouting Altenagroep, met als thuisbasis Sleeuwijk, is bij een brand eerder deze maand de inventaris van al haar zeilboten kwijtgeraakt.

De brand woedde zondag 18 april in een materiaalcontainer bij boerderij Steenenmuur in de Biesbosch, vlakbij de thuishaven van de waterscouts van Scouting Altenagroep.

Zeven zeilboten

Masten, roeiriemen, zeilen en zwemvesten van de in totaal zeven zeilboten zijn bij de brand verloren gegaan, vertelt voorzitter Jordy Dijkshoorn. En dat terwijl het materiaal juist in de zeecontainer opgeslagen lag om te voorkomen dat het zou beschadigen of zou worden vernield.

De voorzitter schat het schadebedrag op ‘ergens tussen de 20.000 en 30.000 euro’. “Een supergrote kostenpost. Als de verzekering niks gaat uitbetalen, gaat het nog jaren duren, voordat we alles weer compleet hebben”, zegt hij.

Niet het water op

Bovendien kunnen de waterscouts voorlopig niet het water op.

Over pakweg een week zouden de 30 jongeren in de leeftijd van 11 tot 15 jaar weer met de zeilboten de Biesbosch in trekken. “Scouting is voor iedereen, maar zeker ook voor jonge mensen. Het zijn deze kinderen en jongeren die door de brand getroffen worden”, stelt Dijkshoorn.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan weet hij niet. Dat wordt momenteel onderzocht door de verzekeringsmaatschappij.

Lijnolie

De vloer van de container was van hout en het houtwerk van de zeilboten was behandeld met lijnolie. “Dat is vergelijkbaar met zonnebloemolie. In je keukenkastje is het ongevaarlijk”, legt Dijkshoorn uit. “Lijnolie is niet heel brandbaar, maar als het eenmaal brandt…”

Inmiddels is Scouting Altenagroep in gesprek met Scouting Hank en Scouting Loevestein over het uitlenen van materialen. “Dat zullen geen zeven zeilboten zijn, maar al zijn het er maar drie. Dan kunnen we in ieder geval weer wat.”

Biesbosch Buffel Challenge

Ondertussen heeft de organisatie van de Biesbosch Buffel Challenge, die in mei plaatsvindt, laten weten dat ze de vrijwillige bijdrage van de deelnemers aan Scouting Altenagroep schenkt. Ook zijn er plannen voor een crowdfundingactie.

De scouts zijn ‘enorm blij en dankbaar’ voor deze initiatieven, laten ze weten. Wie ook een goed idee heeft om geld op te halen, zodat de waterscouts weer snel de Biesbosch in kunnen, kan mailen naar info@altenagroep.nl.