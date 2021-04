Geen schoolreisje, maar wel Koningsdag op De Wilgenhoek in Hank

HANK • De leerlingen van basisschool De Wilgenhoek in Hank hebben maandag alvast Koningsdag met elkaar gevierd.

Eigenlijk was deze dag de jaarlijkse schoolreis gepland, maar deze kon nog niet doorgaan vanwege de huidige coronamaatregelen.

Om alle leerlingen toch een hele leuke dag te bezorgen, kleurde de Hankse school een dagje oranje.

Elke klas heeft de hele dag leuke activiteiten gedaan. Zo is er samen ontbeten, hebben de kleuters stoelendans gedaan, is er in de grote speeltuin samen gespeeld en er is druk geknutseld. En natuurlijk zijn de traditionele Koningsdag spelletjes gespeeld, zoals zaklopen en spijkerpoepen.

Het was een gezellige en zonnige dag. De kinderen hebben ervan genoten.