Weer zwemmen in zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • In zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk wordt deze woensdag het zwemseizoen 2021geopend.

Weliswaar staan de maatregelen rond het coronavirus een volledig programma in de weg, maar de zwemlessen gaan van start en ook banenzwemmen is mogelijk, na reservering vooraf.

Zwemmers kunnen via de vernieuwde website vooraf inschrijven op de blokuren of ze kunnen zich aanmelden bij de kassa. In verband met de onzekerheden rondom corona zijn er voor komend seizoen geen activiteiten gepland.

Zwemvierdaagseweek

Wel bestaat het plan om begin juni een zwemvierdaagseweek te organiseren, zodat voor een medaille gezwommen kan worden.

Noodgedwongen zal dat een zwemvierdaagse zijn zonder extra feestelijkheden op het veld en in het water. Om de drukte te spreiden kunnen deelnemers op alle openingsuren hun banen zwemmen.

In het bad en op het zwembadterrein zijn de richtlijnen van de plaatselijke en landelijke overheid van kracht. Zodra er wijzigingen optreden wordt het publiek daarover geïnformeerd.

Like- en deelactie groot succes

Team Bijtelskil heeft zich zaterdag 17 april laten horen en zien in de straten van het Land van Altena.

Iedereen, jong en oud, mocht zich verkleden en als Team Bijtelskil voorbij kwam moest er een foto gemaakt en gedeeld worden.

De drie leukste foto’s hebben een zwemabonnement gewonnen.

Winnaars

De drie winnaars zijn: familie Van Beers; familie Heijstek; familie Van der Wiel. Het was een super geslaagde en mooie dag. Namens Team Bijtelskil en het bestuur nogmaals van harte gefeliciteerd.

Zwembad Bijtelskil is gevestigd aan de Griendweg 18 in Sleeuwijk.

www.zwembadbijtelskil.nl