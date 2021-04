4 mei-herdenking Woudrichem digitaal

WOUDRICHEM • De Stichting Gedenkteken Oorlogsslachtoffers in de voormalige gemeente Woudrichem gaat de herdenking op 4 mei digitaal uitzenden.

Evenals vorig jaar is het door de huidige coronamaatregelen niet mogelijk om een fysieke herdenkingsbijeenkomst te organiseren. Ook de samenkomst bij het monument kan geen doorgang vinden.

Daarom heeft het bestuur, samen met de leerlingen van de adoptieschool 2021, basisschool De Zaaier uit Andel, een programma samengesteld dat o.a. in de Martinuskerk in Woudrichem is opgenomen.

De kinderen dragen o.a. gedichten voor en laten werkstukken zien die gemaakt zijn naar aanleiding van het lespakket over Kamp Vugt.

Cees de Gast

Spreker tijdens deze bijeenkomst is historicus Cees de Gast en hij vertelt over het thema “Hun namen worden niet vergeten’. De kinderen lezen de namen van hen die gevallen zijn in de voormalige gemeente Woudrichem tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op 4 mei zal, nadat Nathalie de Cloe de taptoe heeft geblazen en er 2 minuten van stilte gehouden zijn, een tweetal bestuursleden van de stichting een krans leggen bij het monument.

Ook namens de gemeente wordt een krans gelegd.

YouTube

Het programma van de herdenking zal te zien zijn via YouTube: Stichting Gedenkteken Woudrichem 4 mei 2021. Aanvang 18:45 uur.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om, net als vorig jaar, op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen.