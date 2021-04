Wandelen voor Water op De Ark in Meeuwen goed voor bijna 800 euro

MEEUWEN • Basisschool De Ark heeft vrijdag 791 euro bij elkaar gewandeld met de actie Wandelen voor Water.

Alle kinderen hebben met flessen water in hun rugzak een route gelopen.

Simavi

Daarmee hebben ze geld opgehaald voor Simavi. Simavi wil in 2021 op twaald scholen in de districten Bunyangabu en Kabarole in West-Oeganda werken aan een betere basis in het project ‘WASH & Learn’.

Hiermee bieden ze 8500 kinderen een gezondere toekomst.

Na het wandelen voor water heeft de school natuurlijk ook nog meegedaan aan de Koningsspelen. Het was een hele leuke en sportieve dag.