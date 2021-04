Erik van Muiswinkel te gast op Altena College

SLEEUWIJK • Cabaretier en acteur Erik van Muiswinkel was woensdag op het Altena College in Sleeuwijk om voor het vak Frans aan havo- en atheneumleerlingen in klas 4 een lezing te geven over het beroemde boek ‘Le Petit Prince’.

Er was al een vertaling van het boek in het Nederlands, maar onlangs heeft Erik van Muiswinkel het boek opnieuw vertaald naar wat meer hedendaags Nederlands.