Politiek wil nadrukkelijke vinger aan de pols in Noordwaard

WERKENDAM • De gemeenteraad van Altena wil dat Waterschap Rivierenland in de Noorwaard metingen blijft verrichten naar mogelijke uitspoeling van zware metalen en andere vervuiling in het grond- en oppervlaktewater.

Aanleiding daarvoor is het grootschalige gebruik van thermisch gereinigde grond bij de herinrichting van het gebied. Deze grond is afkomstig van Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM).

Waterschap Rivierenland verricht al continu metingen in de Noordwaard en volgens Christian Alderliesten is het belangrijk dat het waterschap dat blijft doen en het college, de gemeenteraad en ook de bewoners van de Noordwaard over de resultaten informeert.

Op tijd ingrijpen

“Als we van groen, naar oranje richting rood gaan, moeten we op tijd kunnen ingrijpen”, vindt het raadslid van Progressief Altena. Ook de andere politieke partijen zijn het hiermee eens. De motie van Alderliesten werd dinsdagavond unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Het college schreef vorige week nog op vragen van Progressief Altena dat het niet nodig is om nader onderzoek te doen in de Noordwaard, zoals in bijvoorbeeld in Bunschoten wel het geval was.

In Bunschoten kwamen meldingen uit het gebied waar thermisch gereinigde grond van ATM gebruikt was, o.a. van boeren over de sterfte van vee en meldingen over vissterfte en zoutafzetting tegen de slootkanten.

Dit houdt verband met de hoge grondwaterstand, die in contact kwam met de thermisch gereinigde grond. In Bunschoten is inmiddels gestart met het vervangen van de thermisch gereinigde grond, die vijf jaar geleden gebruikt is voor het verzwaren van een dijk.

Angst bij bewoners

Het waterschap ziet dezelfde verschijnselen echter niet terug in de Noordwaard, aldus het college. “Maar het is volgens mij niet de bedoeling dat we in de Noordwaard gaan zitten wachten op vee- en vissterfte en zoutafzetting, voordat we metingen gaan doen”, zegt Alderliesten. “Bovendien zit de angst bij de bewoners van de Noordwaard er goed in.”

De antwoorden op de vragen van Progressief Altena waren nog maar net deur uit of Alderliesten werd al gebeld door wethouder Roland van Vugt. De boodschap: Waterschap Rivierenland houdt de situatie in de Noordwaard sinds 2019 wel degelijk in de gaten.

Met de motie blijft het onderwerp dus nadrukkelijk onder de aandacht, stelt Alderliesten.

“Wij hopen hiermee als gemeenteraad inzicht te verkrijgen in de situatie met betrekking tot de thermisch gereinigde grond in Altena en, niet minder belangrijk, een flink stuk ongerustheid bij onze inwoners weg te kunnen nemen.”