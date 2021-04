Nieuw systeem voor havens in Werkendam

WERKENDAM • De gemeente Altena heeft een nieuw havenmanagementsysteem in gebruik genomen in de haven van Werkendam.

Met het systeem van Shiplogic zet de haven in Werkendam een belangrijke stap op het gebied van digitalisering. Het systeem kent een interactieve kaart, waarop live, maar ook de historie en toekomst van de situatie in de haven gemonitord kan worden. Daarnaast wordt havengeld automatisch berekend en geïnd.

De haven van Werkendam is de op één na grootste binnenvaarthaven van Nederland als het gaat om aantallen geregistreerde schepen en tonnen laadvermogen. Door toenemende eisen voldeed het huidige systeem niet meer.

Voorop met nieuwste techniek

Samen met Shiplogic is intensief samengewerkt aan nieuwe software. Daarmee loopt de haven in Werkendam nu voorop met de nieuwste techniek op het gebied van havenmanagement.

Havenmeester Lou Goedel is zeer tevreden.

“Tijdens de feestdagen ligt de haven altijd vol met zo’n 125 schepen, en dat was qua planning tot nu toe altijd een enorme uitdaging. Met dit systeem is dit allemaal beter te plannen. Maar niet alleen tijdens de feestdagen is dit een enorme vooruitgang. Dit is een grote professionalisering van de haven. Schepen worden automatisch gedetecteerd, het havengeld wordt automatisch geregeld en de rapportages uit de systemen geven ons nuttige informatie bij het maken van beleidskeuzes.”

Koploper

Ester de Ridder, Teammanager Veiligheid Toezicht en Handhaving van de gemeente Altena zegt: “Digitalisering van havens is in toenemende mate een belangrijk onderwerp, en we willen daarin vooroplopen. Dit is een belangrijke innovatie. De nieuwe software communiceert ook rechtstreeks met onze financiële administratie. Het systeem is daarnaast toekomstbestendig en sluit naadloos aan bij onze verwachtingen omdat het is gebouwd op basis van wensen en ervaringen van onze havenmeesters en in goede samenwerking met Shiplogic.”