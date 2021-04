Genderen viert Koningsdag met autofototocht en speurtocht

GENDEREN • In verband met de coronamaatregelen zal er ook dit jaar geen vlag hijsen zijn, maar Oranjevereniging Juliana in Genderen heeft wel andere leuke coronaproof activiteiten georganiseerd op Koningsdag.

Landelijk wordt er opgeroepen om op deze dag vlag en wimpel uit te steken, voor de jarige koning en voor elkaar. Ook wordt er gevraagd om van 9:55 uur tot 10:00 uur de klokken te laten luiden, en daarna het Wilhelmus thuis in je (voor)tuin of voordeur in te zetten, als een teken van verbinding en saamhorigheid.

Autofototocht

Op Koningsdag organiseert de Oranjevereniging verder een autofototocht. De organisatie is de zeven dorpen van de voormalige gemeente Aalburg geweest om vijf foto’s per dorp vast te leggen. Aan de deelnemers de taak om deze foto’s te vinden en op te schrijven waar ze te vinden zijn. De start van de tocht is vanaf de parkeerplaats achter het dorpshuis in Genderen.

Deelname is gratis, maar vanwege coronamaatregelen is het verplicht om vooraf op te geven. Dat kan tot en met 24 april per app: 06-11067082. Deelnemers wordt gevraagd een voorkeurstijd door te geven. De starttijden zijn elk kwartier tussen 10:15 uur en 14:00 uur.

Speurtocht voor kinderen

Voor de kinderen organiseert de Oranjevereniging een speurtocht door Genderen. Het is de bedoeling dat ze alle oranje kroontjes vinden. Bij ieder kroontje staat een cijfer en een letter. Door het cijfer kun je de letters op de juiste plaats zetten en ontstaat er een zin.

Stuur de oplossing via Facebook Messenger naar de Oranjevereniging. Uit de juiste oplossingen zullen drie prijswinnaars getrokken worden. De letters zullen tot en met 5 mei blijven staan, zodat kinderen hun speurtocht eventueel over meerdere dagen kunnen spreiden. Of ze kunnen de speurtocht nogmaals doen.