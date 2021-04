Derde ambtstermijn voor Henk Hellegers in Uden

REGIO • Henk Hellegers, o.a. oud-burgemeester van Dussen en Werkendam, is maandag begonnen aan zijn derde ambtstermijn als burgemeester van Uden.

Hij legde de eed af in het bijzijn van Commissaris van de Koning Ina Adema en zijn vrouw Lilian.

Henk Hellegers werd in 1978 lid van de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Wouw. Hij werd in 1982 wethouder. In 1989 werd hij benoemd tot burgemeeser van de gemeente Dussen, in 1997 van Werkendam.

In 2009 volgde de benoeming tot burgemeester van Uden. Hellegers was van 2003-2007 lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Hellegers is landelijk voorzitter van de Erfgoedvereniging Heemschut, die zich inzet voor cultuurhistorie en monumenten.