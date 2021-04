Maaswaarden gaat even terug in de tijd

WIJK EN AALBURG • Onder leiding van Bert Noorloos heeft Noa van Helden donderdag voor Zorgplein Maaswaarden coronaproof een ‘Terug in de tijd-dag’ georganiseerd.

“Dit heb ik gedaan als eindopdracht voor mijn opleiding Social Work”, vertelt Noa. “Ik heb gekozen voor een ‘Terug in de tijd-dag’, omdat herinneringen ophalen zorgt voor een onderlinge verbondenheid. En juist in deze coronatijd is verbondenheid belangrijk.”

In de ochtend was er onder leiding van activiteiten begeleidster Kim Leduc een herinneringen bingo. Daarnaast was de maaltijd tussen de middag aangepast naar een oud-Hollands menu.

Museumstukken van vroeger

In de middag kwam Harry Hendriks een interactieve presentatie geven over museumstukken van vroeger. Aansluitend ontvingen de bewoners een herinneringenboekje. Voor familieleden is er een online versie beschikbaar.





De middagactiviteit was een leuke boost voor het museum in Wijkestein. Er is namelijk een mooi museum op de derde etage van Wijkestein te vinden. Het museum is ingericht tot behoud van cultureel elektrisch erfgoed en educatie.

Wie ook eens een kijkje wil komen nemen kan bellen naar Harry Hendiks: 06-20747653. De entree is gratis.