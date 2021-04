De Soos in Almkerk mikt op ‘minimaal 10.000 euro’ voor Huntington

ALMKERK • De Soos in Almkerk gaat op 7 en 8 mei euro’s inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Huntington.

Stichting Jeugdwerk Almkerk De Soos kan vanwege de coronamaatregelen niets organiseren, maar dat wil niet zeggen dat de raderen bij het Soos-bestuur niet draaien.

Opnieuw gaat de sociëteit in deze betrekkelijke rustige periode op de goede doelen-toer. Na het succes vorig jaar, toen tijdens de eerste coronaperiode geld werd opgehaald voor doneereenmondkapje.nl, volgt deze keer de actie ‘De 24 uur voor Huntington’.

Met voorzitter Maurits Dekker en bestuurder Jeran van Scherpenseel voorop zijn ze bij De Soos al even bezig om iedereen enthousiast te maken voor het project dat op 7 mei om 19:00 uur begint en vanzelfsprekend tot 8 mei 19:00 uur duurt.

Livestream

“Voor De 24 uur voor Huntington wordt er een etmaal lang een livestream opgetuigd, waarin wij als De Soos aandacht vragen voor de ziekte van Huntington. Dat gaan we doen door middel van verschillende activiteiten. De gelden worden opgehaald in samenwerking met het Campagneteam Huntington”, gaat Van Scherpenseel van start.

De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenaandoening, waarbij de klachten steeds erger worden. Je lichaam maakt bewegingen terwijl je dat niet wilt. Praten en slikken kan moeilijker worden. Ook verandert het gedrag. Je wordt somber, angstig of bent snel boos.

Genafwijking

De oorzaak van Huntington is een afwijking van een bepaald gen. Deze afwijking is erfelijk, je krijgt de ziekte dus altijd via een van je ouders. Als een van je ouders het gen draagt, zal hij of zij de ziekte krijgen. De kans dat jij het gen ook draagt is dan 50 procent. Er zijn geen medicijnen om de ziekte te genezen of af te remmen. Wetenschappelijk onderzoek is dan ook dringend nodig.

“We hebben al een hele tijd niks gedaan. Vorig jaar voerden we die actie doneereenmondkapje.nl en dat was een goed geslaagd evenement. Mede daardoor zijn we nu op het idee gekomen dit jaar maar opnieuw voor een goed doel iets te organiseren. De ziekte van Huntington is een vrij onbekende aandoening en we hopen hiermee die nare ziekte meer in the picture te zetten en geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek”, legt voorzitter Dekker uit.

24 uur dus luisteren en kijken voor een goed doel. De Soos wil al wel wat over het gevarieerde programma kwijt. Tijdens de livestream zullen er onder meer optredens van artiesten zijn, zoals Sjieke Bazen, Special Krew en Hak op de Tak. Ook worden er veilingen gehouden. Daar tussendoor zullen allerlei andere activiteiten een hoge attentiewaarde hebben. “Bovendien kan er tijdens de livestream best ook nog eens wat verrassends ontstaan.”

De veilingitems vinden plaats in samenwerking met het Campagneteam Huntington. “Heel uiteenlopende dingen zullen onder de hamer komen. In ieder geval een gesigneerd shirtje, het Max Verstappen-pakket, maar bijvoorbeeld ook een strijkbout”, glimlacht Van Scherpenseel. “Echt heel divers.”

Polderliefde

Bij De Soos verwachten ze ook veel van het onderdeel ‘Polderliefde’: ‘een first date tussen personen die de liefde van het platteland willen delen of voor iemand die nog een kleine duw naar de liefde nodig heeft’, werd het onlangs in de uitnodiging genoemd. Eind deze maand worden de opnamen gemaakt.

“Ja, er zijn al drie koppeltjes”, vertellen Dekker en Van Scherpenseel.

In het programma ontbreekt ook een pubquiz niet. Hiermee kun je als groep, team, vereniging of straat je algemene kennis testen. De pubquiz zit al vooraan in het programma, namelijk op vrijdag 7 mei van 20:00 uur tot 22:00 uur. Ter afwisseling staat er in samenwerking met de Kurenpolder ook nog een kinderdisco gepland en een live bootcamp.

De actie doneereenmondkapje.nl bracht vorig jaar ruim 3500 euro op, vertelt Maurits Dekker. Dit jaar gooien ze er bij ‘De Soos’ een schepje bovenop. “We mikken deze keer om minimaal 10.000 euro”, zegt Dekker.

Collecte

Daarvoor zal er ook gecollecteerd worden in Almkerk, Hank, Dussen, Nieuwendijk en Uppel. Collectanten zijn nog van harte welkom zijn.

www.de24voor.nl