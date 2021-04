Fien en Teun-plaatjes sparen bij Jumbo in Wijk en Aalburg en Veen

WIJK EN AALBURG/VEEN • Gedurende acht weken houden de Jumbo-winkels in Wijk en Aalburg en Veen op eigen titel een prachtige plaatjesactie van Fien en Teun. De actie begint deze woensdag 21 april.

Fien en Teun zijn twee vrolijke boerenkinderen en ontdekken al spelenderwijs het Hollandse landleven in het fictieve dorpje Molenwaard.

Ze beleven daar de vrolijkste avonturen met hun vriendjes: het varken Sebastiaan, Rosa de koe en Pim de hond. Fien is zes jaar en Teun is het vierjarig broertje van Fien.

Avonturenboerderij Molenwaard

Veel kinderen kennen inmiddels Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers, waar Fien en Teun hun avonturen allemaal beleven.

“We hebben al veel acties voor volwassenen gehouden en we willen deze keer eens een leuke actie voor kinderen op touw zetten. We zijn uitgekomen bij de plaatjesactie Fien en Teun. We weten dat die heel populair zijn onder de kinderen. We denken de kinderen blij te maken met deze leuke en unieke actie”, verwoordt Carol Duijzer, bedrijfsvoerder van Jumbo Wijk en Aalburg ook namens broer Johan, die over Jumbo Veen de scepter zwaait. “Het is ook een loyaliteitsactie aan ons marktgebied.”

189 plaatjes

Alle karakters van Avonturenboerderij Molenwaard staan afgebeeld op maar liefst 189 plaatjes. Er kan dus door de kinderen heel wat gespaard worden. Alle plaatjes die gespaard worden, kunnen in een mooi stickerboek geplakt worden.

Dat bewaarboek wordt gratis verkregen bij een besteding van minimaal 50 euro aan boodschappen. “Bij elke tien euro aan boodschappen krijgen onze klanten gedurende acht weken een flowpack met vier stickertjes erin.”

Poppen en boekjes

Behalve het sparen van plaatjes, kunnen in de twee supermarkten de kinderen en hun ouders ook poppen en boekjes van Fien en Teun er eventueel nog los bij kopen. Na de actie is er een ruilmiddag.

Beide Jumbo’s hebben er nog iets extra’s, iets moois, bij bedacht. “Voor wie het eerst een boek vol heeft met stickers hebben we een leuke verrassing in petto”, vertelt Carol. “Zowel in Veen als in Wijk en Aalburg.”

De plaatjesactie heeft ook nog raakvlakken met een andere actie namelijk de Jumbo-extrapuntenactie, één van de al lopende acties van Jumbo. “Met die punten kun je korting krijgen voor onder meer een dagje uit naar Avonturenboerderij Molenwaard”, attendeert Carol nog. “Kan dus mooi gecombineerd worden.”

www.avonturenboerderij.nl