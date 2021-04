Extra parkeerplaatsen op marktplein Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Winkelend publiek kan sinds zaterdag iedere vrijdag en zaterdag ook parkeren op het marktplein in Wijk en Aalburg.

Deze parkeerplaatsen zijn extra gecreëerd om de toegenomen drukte beter op te kunnen vangen. Automobilisten kunnen er op diverse plaatsen oprijden en uitrijden.

“Onze collega-winkeliers zijn zo ook veel beter bereikbaar en we zien het als een aanwinst voor het totale winkelcentrum”, zegt ondernemer Carol Duijzer van supermarkt Jumbo.

“Duidelijkheid is voor ieder zo geschapen en de ruimte die er nu bijgekomen is is zeer welkom”, zegt hij.