ANV Altena Biesbosch deelt weer gratis bloemenzaad uit

REGIO • Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch gaat ook dit jaar weer gratis bloemenzaad uitdelen aan de inwoners van Altena.

Mensen kunnen het bloemenzaad afhalen op donderdag 22 april tussen 19:00 uur en 20:00 uur bij:

• Fam. Straver, Hillsestraat 2 in Babyloniënbroek;

• Fam. Tolenaars, Rijksweg 2b inNieuwendijk;

• Fam. Burghout, Hoekje 8 in Almkerk.

Bovendien kunnen mensen ook op vrijdag en zaterdag tijdens openingstijden ook bij de familie Burghout terecht.



Iedereen is welkom om met de fiets of de auto via een drive-through het bloemenzaad af te komen halen.



Grip op water

De actie heeft dit jaar als speciaal thema ‘Grip op water’, met als doel om zoveel mogelijk tegels plaats te laten maken voor groen.

De gemeente Altena juicht dit van harte toe en ondersteunt daarom de uitdeelactie.

Bijvoorbeeld buurtverenigingen en VVE’s kunnen zich ook aanmelden, wanneer zij een geschikte locatie in hun buurt hebben om ‘grijs groener te maken’.

https://anv-altenabiesbosch.nl/