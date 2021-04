Sleeuwijks park krijgt dertigste hophof in Altena

SLEEUWIJK • Brabants Landschap en de Linie Werkers hebben deze week in Sleeuwijk een hoppaal in de grond geplaatst voor inmiddels het dertigste hophof in Altena.

Het hophof is gesitueerd aan de kop van het park Vlietstraat. Stichting Natuurinclusief Altena, die samen met bewoners het hophof gaat onderhouden, hoopt dat er over een paar jaar voldoende hop groeit om er een eigen lokaal Altena Bier van te laten brouwen.

Daarnaast is een hophof ook fraai om te zien, goed voor de biodiversiteit en houdt het de eeuwen oude hopcultuur van Altena levend.

In 2019 nam Stichting Hop van Altena het initiatief om de kleinschalige hopteelt te herintroduceren. Het land van Altena was in de middeleeuwen één van de belangrijkste hopleveranciers voor brouwers in Holland, Brabant en ver daarbuiten.

Hopeiland

Het is de ambitie van de initiatiefnemers om Altena als hét hopeiland van Nederland te positioneren. Een plek waar over een aantal jaar heel Nederland komt helpen om de hopoogst te beleven en om van het mooie Altena in al haar facetten te genieten.

Inmiddels zijn er in de meeste kernen al één of meerdere hophoven gerealiseerd en staan er een dikke 500 hopplanten op het eiland in de grond.

Uitwijk en Waardhuizen

Stichting Hop van Altena hoopt nog wel een geschikte hoplocaties in Uitwijk en Waardhuizen te vinden. Ook kunnen er nog een aantal bij in en rond Werkendam en Nieuwendijk/Kille.

Een geschikte locatie moet niet alleen goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, de grondeigenaar moet ook bereid zijn om - bij voorkeur met omwonenden - het hof te onderhouden. Van de hop wordt bier gebrouwen dat weer verkocht kan worden om het hophof te onderhouden.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd contact op te nemen met de Stichting Hop van Altena via info@hopvanaltena.nl of 06-53206099.

www.hopvanaltena.nl