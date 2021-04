Geen reden voor onderzoek naar thermisch gereinigde grond in Noordwaard

WERKENDAM • Ja, in de Noordwaard is thermisch gereinigde grond afkomstig van Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) gebruikt. Volgens het college is dat echter geen aanleiding voor extra onderzoek, zoals in de gemeente Bunschoten wel het geval was.

“Wij hebben geen aanleiding te veronderstellen dat er ecologische en landbouwkundige problemen zijn die aanleiding geven tot nader onderzoek, zoals in de door u aangehaalde casus wel het geval was”, schrijven B&W aan Christian Alderliesten en Anne Nieuwenhuis, die namens Progressief Altena de kwestie aan de kaak hadden gesteld.

Sterfte van vee en vis

In Bunschoten kwamen meldingen uit het gebied waar thermisch gereinigde grond van ATM gebruikt was, o.a. van boeren over de sterfte van vee en meldingen over vissterfte en zoutafzetting tegen de slootkanten.

Dit houdt verband met de hoge grondwaterstand, die in contact kwam met de thermisch gereinigde grond. In Bunschoten is inmiddels gestart met het vervangen van de thermisch gereinigde grond, die vijf jaar geleden gebruikt is voor het verzwaren van een dijk.

Waterschap Rivierenland

Altena checkte vervolgens bij Waterschap Rivierenland voor de Noordwaard hetzelfde beeld geldt.

“Waterschap Rivierenland bevestigt deze symptomen niet”, aldus het college. “Omdat het gebied de Noordwaard geen ecologische en landbouwkundige milieuproblemen vertoont, is er geen aanleiding tot nader onderzoek.”