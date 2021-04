B&W: ‘Dorpsvisie Almkerk is inspiratiebron, geen uitvoeringsplan’

ALMKERK • De Almkerkse dorpsvisie behoort toe aan de dorpsraad en niet aan het college.

De visie is voor de gemeente een ‘inspiratiebron, geen uitvoeringsplan’, zo schrijft het college van B&W in de beantwoording van vragen van de VVD.

De partij vroeg zich af waarom het college nog geen werk gemaakt heeft van de dorpsvisie voor Almkerk, aangezien het document al zo’n twee jaar klaar is.

Onderzoeken wat mogelijk is

“De dorpsvisie Almkerk is er in onze ogen dus niet één van uitvoeren, maar één van samen optrekken en onderzoeken wat mogelijk is”, aldus het college.

Het is de wens van de dorpsraad om, in samenwerking met de gemeente, partners en bewoners de in de visie beschreven ontwikkelingen uit te werken, staat verder te lezen. Zo werden al gesprekken gevoerd over het sportpark in Almkerk, de brede school en woningbouw.

“Zo wordt stap voor stap en op dossier niveau gebruik gemaakt van de dorpsvisie.”

Burgemeester en wethouders benadrukken dat de dossiers die zijn beschreven in de Almkerkse dorpsvisie een ‘grote financiële en infrastructurele impact op de gemeente in zijn geheel’ hebben.

Tientallen miljoenen

“Van een, door de VVD vermeende, uitvoeringspraktijk kan geen sprake zijn. De ruimtelijke en financiële impact, tientallen miljoenen, van de dorpsvisie is dusdanig groot dat het niet anders kan dan dat deze wordt afgezet tegen de gemeente brede ontwikkelingen.”

Tegelijkertijd hecht Altena aan ‘heldere communicatie’.

“Gezien het belang van communicatie zal kernwethouder Paula Jorritsma samen met de dorpsraad afspraken maken over de communicatie tussen gemeente, dorpsraad en de inwoners.”