Kinderdisco tijdens ‘De 24 uur voor Huntington’ van De Soos in Almkerk

ALMKERK • Lachen, gieren, brullen met Bobs en Babs? Dat kan bij de kinderdisco tijdens ‘De 24 uur voor Huntington’ van Stichting Jeugdwerk Almkerk De Soos.

Tijdens een 24-uur-durende livestream vraagt De Soos op vrijdag 7 en zaterdag 8 mei aandacht voor de ziekte van Huntington.

Door middel van verschillende activiteiten, optredens en veilingen zal er geld op gehaald worden in samenwerking met Campagneteam Huntington.

De kinderdisco met Bobs en Babs van De Kurenpolder in Hank is één van de activiteiten.

De livestream vindt plaats op 7 mei en 8 mei van 19:00 uur tot 19:00.

Ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenaandoening, waarbij de klachten steeds erger worden. Je lichaam maakt bewegingen terwijl je dat niet wilt. Praten en slikken kan moeilijker worden. Ook je gedrag verandert. Je wordt bijvoorbeeld somber, angstig of bent snel boos.

De oorzaak van Huntington is een afwijking van een bepaald gen. Deze afwijking is erfelijk, je krijgt de ziekte dus altijd via een van je ouders. Als een van van je ouders het gen draagt, zal hij of zij de ziekte krijgen. De kans dat jij het gen ook draagt is dan 50 procent.

https://www.de24voor.nl