VVD’er Pim Bouman: ‘Als we onze boodschap breder uit kunnen dragen, halen we vijf zetels’

De ambitie van de VVD in Altena is om te groeien en mee te besturen, zegt Pim Bouman.

ALTENA • VVD’er Pim Bouman wil de landelijke populariteit van zijn partij ook in Altena verzilveren.

De vraag hoe het nu verder moet met de formatie van een nieuwe regering komt halverwege het gesprek enigszins onverwacht. Pim Bouman, zelf fractievoorzitter van de VVD in Altena, denkt even na.

Hongerige wolven

“Wat Mark Rutte gedaan heeft is onhandig, aan de andere kant maakt ieder mens fouten. Ik vind het ook schijnheilig hoe andere partijen daar als hongerige wolven op duiken, alleen om Rutte aan de kant te zetten. Het was nota bene iemand van D66 die in beginsel met die notitie over Pieter Omtzigt open en bloot over straat liep. Maar het is niet aan mij om te bepalen hoe het nu verder moet. Ik hoop alleen wel dat uit de onderhandelingen iets stabiels komt.”

Dan maar de stap naar de lokale politiek. De enige directe overeenkomst met Den Haag is dat de VVD na de volgende verkiezingen ook in Altena mee wil besturen. Sinds 2018 zitten de liberalen met drie raadszetels in de oppositie en dat is opvallend te noemen.

De VVD haalde tijdens de Tweede Kamerverkiezingen meer dan twintig procent van de stemmen in Altena, zelfs nog meer dan in 2017, toen de partij eveneens de grootste was in de gemeente.

Heel veel kansen

Bouman ziet dan ook ‘heel veel kansen’ om de landelijke populariteit volgend jaar maart in Altena te verzilveren. De VVD’er verwacht met name meer stemmen te scoren in de voormalige gemeente Werkendam, waar de VVD de jaren tot de herindeling niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd was.

“Onze kiezers kwamen dan ook vooral uit de oostkant van Altena, maar in Werkendam scoorden we relatief erg laag”, constateert Bouman, die daarmee zoiets wil zeggen als: ‘Onbekend maakt onbemind’.

Daarnaast denkt de VVD stemmen weg te kunnen halen bij CDA en AltenaLokaal. “Maar de VVD heeft ook kiezers van andere partijen veel te bieden. Als we onze boodschap breder uit kunnen dragen, kunnen we vijf zetels halen. En dan doe je mee.”

Klassiek liberale waarden

Die boodschap omvat de klassiek liberale waarden, precies de reden dat Bouman na zijn periode bij de lokale fractie van de BAB in Aalburg koos voor de VVD en niet voor een andere lokale partij, zoals AltenaLokaal, in de ogen van Bouman toch minder liberaal.

“Vrijheid, geen onnodige regels opleggen, niet je handje ophouden. Dat spreekt mij heel erg aan en ik denk dat dat ook goed bij Altena past.”

De VVD haalde in Altena de krantenkolommen met het debat over de uit de pan gerezen kosten binnen het sociaal domein, de aanpak van de kruising Duijlweg-Midgraaf bij Almkerk en met de zondagopenstelling van winkels én de priklocatie voor coronavaccins in Almkerk.

Voor wat betreft de winkels sloten de coalitiepartijen vorig jaar vakkundig de gelederen en zag VVD-raadslid Robert van Dijk dat zijn felle betoog om ondernemers in ieder geval de keuze te geven om ook op zondag de deuren te openen niet het gewenste resultaat had.

Verrassend conservatief

“Dat maakt deze coalitie, met Progressief Altena en ook AltenaLokaal als niet-christelijke partijen, toch verrassend conservatief”, vindt VVD-fractievoorzitter Bouman. “Wij hadden deze partijen in dit debat toch wel aan onze zijde verwacht, maar zij laten zich gijzelen door SGP en CDA. Ik snap dat dat het resultaat is van onderhandelingen, maar dat maakt het allemaal wel erg behoudend.”

Sowieso maakt het huidige gemeentebestuur geen ‘hele spannende keuzes’, ziet Bouman. “Ik ben niet ontevreden over de individuele collegeleden. Ze zijn benaderbaar en ze nemen zowel coalitie- als oppositiepartijen serieus. Maar als geheel mag er wel een tandje bij. Dit college mist doorzettingsmacht en het excuus van de herindeling gaat wat mij betreft niet meer op. De nieuwigheid is er nu wel vanaf.”

Slappe hap

Zo noemt Bouman de plannen voor alcohol- en drugspreventie ‘slappe hap’. “Er moet echt meer gebeuren dan wat het college nu voorstelt. Wat de VVD betreft komt er een structureel programma om drugscriminelen dwars te zitten en om bepaalde doelgroepen actief te benaderen voor preventie.”

Ook op het gebied van woningbouw gebeurt er ‘in de praktijk te weinig’. “Er wordt niet echt doorgepakt”, zegt Bouman daarover. Zijn partij stelde vorige week nog de voortgang van de projecten Op ‘t Loev in Woudrichem en Genderen-Zuid, waar twee ontwikkelaars zich terug hebben getrokken uit het nieuwbouwplan met 70 woningen, aan de kaak bij het college.

“De burger ziet weinig voortgang. Ook de Woonvisie wordt pas deze zomer in de gemeenteraad behandeld.”

Gemeente moet regie nemen

De gemeente zou meer de regie moeten nemen als het gaat om het vlottrekken van woningbouwprojecten, vindt Bouman, hoe onliberaal dat ook klinkt. “Je moet het wel eerst aan de markt overlaten, maar als die er niet uitkomt, dan moeten we als overheid aan de slag. En ja, dan zullen we ook met geld over de brug moeten komen.”

Het zal straks allemaal terug te lezen zijn in het verkiezingsprogramma waar de VVD in Altena de boer mee op wil. “De ambitie is om te groeien en om mee te besturen in Altena”, benadrukt Bouman nog maar eens.