Politie op basisschool De Regenboog in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • In groep 7 van basisschool De Regenboog in Nieuwendijk stonden maandag wel twee hele interessante spreekbeurten op de agenda: één over beachvolleybal en één over de politie.

Dan is het natuurlijk wel heel erg leuk als de politie ook nog even zélf naar school komt.

Om de beurt mochten de leerlingen even in de politiebus kijken en zelfs de sirenes loeiden.

Maar het spannendste was toch wel het geladen wapen.