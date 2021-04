Jeugdhonk in Meeuwens dorpshuis: ‘Ik ben hier geen politieagent’

MEEUWEN • Jongeren kunnen bij Wilbert Dekkers terecht voor ontspanning en een luisterend oor. Zijn boodschap? ‘Wees voorbereid op de grote wereld.’

De plannen voor een jeugdhonk in Meeuwen nemen steeds vastere vormen aan. Afgelopen week kwamen wethouders Shah Sheikkariem en Roland van Vugt nog poolshoogte nemen bij het dorpshuis, waar beheerder Wilbert Dekkers de eerste verdieping inricht als ‘chillruimte’ voor jeugd tussen de 10 en 15 jaar.

Vanaf september kunnen jongeren uit Meeuwen en ook uit omliggende dorpen als Dussen, Babyloniënbroek, Eethen en Drongelen op woensdagmiddag en vrijdag- en zaterdagavond terecht.

Iedereen werkt mee

“Ik ben erg blij met de betrokkenheid van de wethouders en Stichting Dorpshuis Meeuwen, die het nut inziet van een eigen plekje voor de jeugd in het dorp en daar energie en middelen voor vrijmaakt”, stelt Dekkers tevreden. “Alles en iedereen werkt mee.”

Het jeugdhonk moet in de eerste plaats ontspanning bieden. In het dorpshuis staat al een airhockeytafel en Dekkers schaft ook een spelcomputer aan. Op de zaterdagavond wordt één keer in de maand een disco georganiseerd.

Hangen op straat

Volgens Dekkers is het belangrijk dat de kinderen tussen de 10 en 15 jaar een ontmoetingsplek krijgen. “Want nu kunnen ze helemaal nergens naartoe en hangen ze een beetje op straat.”

Hij ziet het als een goede aanvulling op de functie van het dorpshuis in Meeuwen, dat ook onderdak biedt aan een goed draaiende cafetaria.

Dekkers houdt in het jeugdhonk wel een oogje in het zeil, maar zit de jongeren niet constant op hun lip. “Ik ben hier geen politieagent.”

Tegelijkertijd kan de jeugd wel bij hem terecht voor een luisterend oor, want het leven van een tiener maakt nogal wat ontwikkelingen door in de overgangsjaren van de basisschool naar de middelbare school, weet hij. “Ik zie dat ook bij mijn eigen kinderen.”

Alcohol en drugs

Dekkers doelt bijvoorbeeld op de verleidingen van alcohol en drugs. Zelf werd hij in 2019 in een kliniek in Zuid-Afrika behandeld voor zijn drugsverslaving.

“Ik wil het taboe van dat onderwerp afhalen. Drank en drugs verdwijnen niet uit onze samenleving, dus dan kun je er maar beter open over praten. Ik zal niemand veroordelen. Toen ik in 2019 mijn verhaal deed, werd ik meteen gebeld door mensen die hulp en steun nodig hadden. Sindsdien heb ik zes volwassenen onder mijn hoede. Ik ben hun sponsor, zoals dat heet. Niet met geld, maar door naar ze te luisteren. Als je verslavingsproblemen hebt is prettig als je met iemand kan praten die ook dat wereldje heeft gezeten. Mensen kunnen me altijd bellen.”

En ook de bezoekers van het jeugdhonk kunnen straks dus met hun verhaal bij Dekkers terecht, als ze daar behoefte aan hebben.

Opleiding

De komende twee jaar volgt hij bovendien de hbo-opleiding Social Work om jongeren én hun ouders indien nodig niet alleen als ervaringsdeskundige, maar ook als professional te kunnen bijstaan.

Daarnaast onderhoudt Dekkers korte lijntjes met instelling voor verslavingszorg Novadic-Kentron, de jongerenwerkers in Altena en de wijkagenten.

Ook naar basisscholen

Voor ouders wil hij een vertrouwenspersoon worden en informatieavonden organiseren. Het is een van de redenen dat de gemeente zo enthousiast is over het hele project in het dorpshuis in Meeuwen, aangezien ze sterk inzet op alcohol- en drugspreventie onder jongeren in Altena. Dekkers gaat zijn verhaal ook doen in groepen 7 en 8 van de basisschool, dus voordat de leerlingen de overstap maken naar het middelbare onderwijs.

“Want dan breek de tijd aan dat jongeren gaan experimenten”, vertelt hij. “En nogmaals, ik veroordeel dat niet en kinderen moeten de gevolgen toch vooral zelf ondervinden. Laat ze maar een keer op hun bek gaan. Maar ik hoop dat ze ook nog eens terugdenken aan mijn verhaal. Mijn boodschap is preventie. Wees voorbereid en zorg dat je genoeg weet over de grote wereld.”