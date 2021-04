Goede doelen actie op de Uilenhof in Gorinchem

GORINCHEM • In de week voor Pasen is er op de Uilenhof in Gorinchem tijdens de betekenisweek, waarbij de school stil staat bij haar identiteit, een goede doelen actie gehouden. In die week stond het thema ‘Ik geef alles!’ centraal en hebben de leerlingen zich ingezet om spullen op te halen voor drie stichtingen: de Voedselbank, ’n Tikkie Anders en Bafang Kids Steun.

Bij ‘n Tikkie Anders werken mensen met een verstandelijke beperking die hierdoor de kans krijgen te participeren in de maatschappij. Ze leren er veel, hebben een zinvolle dagbesteding, staan (beschermd) midden in de ‘gewone wereld’.

Bafang Kids Steun heeft als doelen dat alle kinderen naar school gaan, goede pedagogische sport- en onderwijsactiviteiten stimuleren, het terugdringen van armoede, kindersterfte, dodelijke ziekten en honger en het bevorderen van toegang tot schoondrinkwater. Tijdens de lesdagen verzorgen medewerkers van deze stichting sportlessen op verschillende scholen en in de zomermaanden worden er vakantieactiviteiten voor kinderen georganiseerd.

Er zijn meer mensen afhankelijk geworden van de Voedselbank door de coronacrisis echter heeft de voedselbank minder aanvoer van levensmiddelen door de horeca. Door deze actie kon de school 38 dozen overhandigen, waardoor meer dan honderd gezinnen ondersteund kunnen worden.

Op vrijdag 9 april waren de leerlingen uit de klas die het meeste hadden opgehaald aanwezig bij het geven van de ruim 50 dozen die de actie heeft opgebracht. Door onder andere oproepen op hun social media hebben zij hele bolderkarren vol naar school gebracht. Een geslaagde actie dus.