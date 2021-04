Online bijeenkomst over Altena aardgasvrij: ‘Makkelijker gezegd dan gedaan’

ALTENA • De gemeente Altena wil met een online bijeenkomst op donderdag 15 april bij inwoners peilen hoe zij denken dat de gemeente aardgasvrij kan worden.

“Van het aardgas af is makkelijker gezegd dan gedaan”, zegt wethouder Roland van Vugt.

Alternatieven niet voor het oprapen

“Zeker in Altena, waar alternatieven voor verwarming niet voor het oprapen liggen. Toch willen we voor het verwarmen en koken in Altena toe naar zo duurzaam mogelijke bronnen. Het zal een hele uitdaging worden, maar die gaan wij graag samen met inwoners en ondernemers aan. Stap voor stap, in de juiste volgorde en op een betaalbare manier. Ik vind het belangrijk om te horen hoe inwoners van Altena denken over aardgasvrij. Welke kansen en mogelijkheden zien zij? Welke zorgen leven er?”

Alle gemeenten in Nederland worden tot 2050 stap voor stap aardgasvrij, zoals afgesproken in het nationale klimaatakkoord. Gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen een plan te maken hoe ze aardgasvrij willen worden.

Warmtevisie Altena

Dat plan, de Warmtevisie Altena, moet eind dit jaar klaar zijn.

In de Warmtevisie zal de gemeente de verschillende kansrijke technieken beschrijven om woningen per buurt op een aardgasvrije manier te verwarmen. Betaalbaarheid, praktische haalbaarheid en duurzaamheid zijn de belangrijkste punten die bepalen of een techniek kansrijk is.

Daarnaast geeft de Warmtevisie ook weer welke buurten tot aan 2030 aardgasvrij kunnen worden.

De planning is dat de Warmtevisie in december door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Bijeenkomst

Tijdens de online bijeenkomst op donderdag 15 april vertelt de gemeente hoe het plan tot stand komt. De gemeente wil de visie opstellen samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ook krijgen deelnemers tijdens de bijeenkomst tips hoe ze nu al kunnen verduurzamen.

Het webinar is op donderdag 15 april vanaf 19:30 uur en aanmelden kan via onderstaande link.

www.gemeentealtena.nl/aardgasvrij