Ruim 100 deelnemers bij training ‘Mediawijs opvoeden’ van De Pomp en The Mall

Thomas ging tijdens de slottraining met jongerenwerker Eline en mediacoach Leenard in gesprek over de keuzes die hij als jongere heeft gemaakt bij het opstellen van zijn socialmediacontract.

REGIO • De vijfdelige online training van The Mall Gorinchem en De Pomp in Almkerk over mediawijs opvoeden is deze week afgerond. Ruim 100 ouders en opvoeders namen hieraan deel en ontvangen een certificaat.

Jongerenwerker en expertcoach mediaopvoeding Leenard Kanselaar is enthousiast over de impact. “In de reacties en nagesprekken geven deelnemers aan dat er thuis minder ruzie en meer gesprek en begrip is ontstaan. Geweldig om dit soort verhalen terug te horen.”



Tijdens de bijeenkomsten werden verschillende thema’s behandeld, zoals de ‘medialisering’ van de samenleving, de online leefwereld van kinderen en jongeren, en de kansen en bedreigingen ervan.

Social media experience

Vijf jongeren verzorgden een ‘social media experience’, waarin ze deelnemers kennis lieten maken met populaire online platforms onder tieners. Daarna werd er ingegaan op de vraag hoe je kind veilig online kan zijn, schermtijd, de voorbeeldrol die opvoeders hebben en waarom concrete afspraken onmisbaar zijn bij de mediaopvoeding.



Tijdens de laatste aflevering was deelnemer Mariëtte Kampenhout te gast en blikte ze terug.

“De trainingen hebben mij bewust gemaakt van zowel de positieve kanten van sociale media als de valkuilen. Daarnaast ben ik genuanceerder naar schermtijd gaan kijken. Ik ben snel geneigd om tegen mijn kinderen te zeggen: ‘zit je alweer op dat ding?’. Maar in de training vertelden jullie dat online zijn ook een vorm van ontspanning is en je er allerlei vaardigheden kunt leren. Het is zoveel meer dan alleen maar zinloos tijdverdrijf.”



Trainingen blijven beschikbaar

De trainingen blijven online beschikbaar en zijn te bekijken via www.youtube.com/mallgorinchem.