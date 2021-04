Opnieuw controles in garageboxen en Werkendamse haven, wederom geen misstanden

ALTENA • De gemeente heeft woensdag samen met de politie, de douane en het UWV 25 garageboxen in Altena en verschillende locaties in de haven van Werkendam gecontroleerd. Daarbij zijn geen overtredingen geconstateerd.

Een maand geleden bleek dat ook al het geval.

Kwetsbare locaties

“We controleren preventief, omdat we uit onderzoek en van andere gemeenten weten dat garageboxen en opslaglocaties kwetsbare locaties zijn”, laat een woordvoerder van de gemeente Altena desgevraagd weten.

“Ook geven we verhuurders voorlichting en gaan we met hen in gesprek. Bijvoorbeeld over het herkennen van criminaliteit, mogelijke gevaren en hoe zij de verhuur op een goede manier kunnen regelen. Dat werd ook woensdag door verhuurders en omwonenden positief ontvangen en gewaardeerd.”

Ook in Etten-Leur, Breda, Drimmelen en Oosterhout is woensdag gecontroleerd. In totaal zijn er 89 garageboxen en 196 opslaglocaties op industrieterreinen bezocht.

Daarbij zijn onder andere drie antieke vuurwapens aangetroffen, 28 flessen lachgas, één illegale bewoning en afvaldumping inclusief asbest. Daarnaast zijn er nog nader te onderzoeken zaken door brandweer, het UWV, de OMWB en toezichthouders van de gemeente.

BIT

De gemeenten Alphen-Chaam/Baarle-Nassau, Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert werken bij deze acties actief samen als het zogenoemd Baronie Interventieteam (BIT). Hierbij sluiten ook andere overheidspartners, zoals politie, douane en Belastingdienst, aan.