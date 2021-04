Mogelijk hospice op locatie Vlietstraat in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Het college van B&W van Altena geeft Stichting Hospice Altena de gelegenheid om te onderzoeken of een hospice aan de Vlietstraat in Sleeuwijk een mogelijkheid is.

Het college heeft de stichting gevraagd om samen met omwonenden te gaan praten over de plannen.

“Uit de gesprekken die ik heb gevoerd met de Stichting Hospice Altena bleek dat zij een gedegen en solide plan heeft voor het oprichten en exploiteren van een hospice in de gemeente Altena”, zegt wethouder Hans Tanis.

Laagbouw

“Naast het maatschappelijke belang van een hospice in Altena, past het plan ook goed in de omgeving van de Vlietstraat. In plaats van een appartementencomplex zou er dan kleinschalige, energieneutrale laagbouw komen dat naadloos aansluit in de groene omgeving”, stelt Tanis.

Ook wethouder Paula Jorritsma is enthousiast over de plannen.

Behoefte

“Onze gemeente heeft nog geen hospice en uit onderzoek blijkt dat die behoefte er wél is. Het initiatief dat er nu ligt lijkt kansrijk”, zegt zij.

Eerder was het de bedoeling om op deze locatie van de gymzaal in Sleeuwijk appartementen te bouwen.

Tien appartementen

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Werkendam had eerder al besloten deze locatie te gebruiken voor de bouw van tien appartementen.

Volgens Tanis kunnen die woningen ook elders in Sleeuwijk gerealiseerd worden.