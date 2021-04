Europees Parlementslid Tom Berendsen bezoekt Werkendamse haven

WERKENDAM • Europarlementariër Tom Berendsen (CDA) bracht woensdag op uitnodiging van havenwethouder Matthijs van Oosten een bezoek aan de Werkendamse haven. Aanleiding om Berendsen uit te nodigen was vooral om te laten zien hoe het maritieme bedrijfsleven een bijdrage kan leveren aan de Europese ambitie tot vergroening en verduurzaming van de binnenvaart.

“We willen onze haven niet alleen op de kaart zetten in Brabant en Nederland, maar ook in Brussel. We hebben hier een eigen maakindustrie aan het water en zijn in gesprek over walstroomvoorzieningen, maar ook over de havenontwikkeling”, zo laat wethouder Van Oosten weten.

Subsidiemogelijkheden

“We wilden ook bijpraten over subsidiemogelijkheden. We lopen er regelmatig tegenaan dat Werkendam buiten de subsidieboot dreigt te vallen, omdat we geen overslaghaven zijn. Maar we zijn wel een grote haven met innovatieve scheeps- en waterbouwers en grote binnenvaartbevrachters. Daarmee zijn we belangrijk voor het trans-Europese binnenvaartvervoer”.

Tijdens het werkbezoek van de Europarlementariër wordt een bezoek gebracht aan Concordia Damen en CCM3. Ook geeft programmamanager Karin Struijk een presentatie over de ambities van de leden van Werkendam Maritime Industries (WMI).

Daarna stapt de delegatie aan boord van de duwboot L’Avenir en motorschip Initia.

De Waal Machinefabriek

Het bezoek wordt afgesloten met een bezoek aan de De Waal machinefabriek, waar onder andere groene scheepsroeren worden gemaakt. Daar laat Marco de Waal de binnen het bedrijf ontwikkelde lasrobot zien, waarmee tekeningen worden omgezet in robot software, die het automatisch lassen van roeren aanstuurt.

“Daarmee kunnen we weer jonge mensen aantrekken. Zij vinden lassen vaak vies werk, maar met de lasrobot worden we naast een productie- ook een I-bedrijf”.

Berendsen laat na afloop weten dat hij in Brussel aandacht gaat vragen voor Werkendam. Dat gebeurt ook in het kader van de openbare raadpleging van de Europese Commissie over het Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T), om zo vervoersstromen tussen lidstaten te vereenvoudigen.

Daarnaast heeft Europa de ambitie om de binnenvaart te verduurzamen en te vergroenen, maar ook om het vervoer van de weg te verplaatsen naar het water.

Veel kennis

“In Werkendam zit heel veel kennis over de binnenvaart, het behoort daarmee tot de Europese koplopers. Ik wil dat Europa weet dat die kennis hier is. Werkendam ligt aan drie belangrijke hoofdvaarwegen en Europa heeft havens zoals deze hard nodig. Vooral als we de binnenvaart willen stimuleren te vergroenen en te verduurzamen. Eind 2021 komt er een nieuw voorstel voor het TEN-T, dit is dus het juiste moment om Werkendam te bezoeken en te horen wat nodig is voor de binnenvaart”, aldus Berendsen.