Open dagen Duyls Bos gaan opnieuw niet door

ALMKERK • Belangstellenden kunnen ook dit jaar niet terecht voor de open dagen in Duyls Bos in Almkerk.

“We kunnen de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen die de regering heeft opgelegd met zulke dagen niet garanderen”, laat Agnes Advocaat namens Duyls Bos weten.

Versoepelingen

“We merken dat onze bezoekers ons gemist hebben en dat is wederzijds. Onze hoop is dat we binnenkort wel weer open mogen voor incidentele bezoekers. Wie weet komen er binnen afzienbare tijd versoepelingen. Hou dus vooral onze website in de gaten.”

Vorig jaar konden de open dagen rond het pinksterweekeinde eveneens niet doorgaan vanwege de coronapandemie.

