Thomashuis Almkerk zet abraham Marco Tichelaar in het zonnetje

ALMKERK • Thomashuis Almkerk heeft de vijftigste verjaardag van zorgouder Marco Tichelaar niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Het team van het Thomashuis had donderdag, de dag dat Marco Abraham zag, een dag rijden in zogenoemde ‘lelijke eendjes’ geregeld.

Dat is Marco’s grote droom.

Er werd gereden in het prachtige Brabant en er is enorm genoten door alle bewoners. Het was een dag met een gouden randje.