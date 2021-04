Visserijmuseum Woudrichem zoekt vrienden en donateurs

Arend Groeneveld (rechts) is de eerste 'vriend' van het museum.

WOUDRICHEM • Het Visserijmuseum Woudrichem heeft het zwaar, daarom start het een crowdfundingsactie en zoekt vrienden.

Wethouder Paula Jorritsma reikte donderdag het eerste zakelijke vriendencertificaat uit aan Arend Groeneveld van Atab Civiele Techniek. Naast 500 euro, stortte Arend kort daarna nog eens 500 euro voor de eerste vijf extra vrienden die het museum behaalde.

Coronacrisis

Het museum kan vanwege de coronacrisis al een jaar nauwelijks bezoekers ontvangen. De benedenverdieping staat leeg en levert geen inkomsten op, maar de vaste lasten lopen door. Het onderhoud van het gebouw kan niet op betere tijden wachten. Als er niet snel iets gebeurt, is er na de coronacrisis geen visserijmuseum meer in Woudrichem.

Met een crowdfundingsactie hoopt het museum door het zware weer heen te komen. Alle beetjes helpen. Het museum is blij met iedere donatie, klein of groot.

Voorzitter Arjens van Gammeren zegt hierover: “Onze vrijwilligers zijn geweldig. De suppoosten, de beheerders van de collectie, de ambachtslieden die je tijdens evenementen ziet: allemaal steken ze met veel plezier tijd en energie in het museum. Onze vrijwilligers kunnen ook bijna alles. Maar wat ze niet kunnen, is elektriciteit produceren. Het gebouw verzekeren tegen calamiteiten. Bouwmaterialen maken, om het gebouw mee te onderhouden. Daar is geld voor nodig. Deze acties zijn daarom hard nodig.”

Van twee kanten

Naast donateurs zoekt het museum ook naar structurele vrienden, om het zo voor de toekomst te behouden.

“Vriendschap komt van twee kanten, daarom hebben we allerlei pakketten bedacht, natuurlijk gratis toegang tot het museum, maar voor bedrijven is er ook de optie om een feestje voor 50 personen bij ons te organiseren.”

Erfgoed en onderwijs

De riviervisserij en visrechten vormden eeuwenlang het bestaansrecht van Woudrichem.

Het visserijmuseum stelt de kennis en cultuur van de riviervisserij veilig voor de toekomst. Jaarlijks bezoeken honderden regionale schoolkinderen het museum. Vanuit het hele land komen designers, geïnteresseerden en historici deelnemen aan de workshops oude ambachten. Zelfs uit andere visserijplaatsen, waar niemand meer is om die kennis nog door te geven.

https://visserijmuseumwoudrichem.nl/