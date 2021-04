Bewonersvereniging Noordwaard: ‘Praat met ons, niet over ons’

WERKENDAM • Vic Gremmer heeft samen met John Soepnel, Wiggele de Haas en Laura Mostert het voortouw genomen om de bewonersvereniging in de ontpolderde Noordwaard nieuw leven in te blazen. In alle planmakerij rond de Biesbosch wordt met veel stakeholders gesproken, maar voor bewoners leek geen plek aan tafel.

De bewonersvereniging Bandijk was na afronding van de ontpoldering in de Noordwaard slapend, maar om de belangen van bewoners beter te behartigen besloten bewoners dat het hoog tijd was om de vereniging nieuw leven in te blazen.

Ze veranderden de naam in Noordwaard en hielden op 11 maart hun eerste digitale ledenvergadering.

Biesboschvisie

“In 2015 bij de afronding van de ontpoldering waren we zó blij dat het achter de rug was, dat we zeiden: ‘we stoppen ermee’. Maar dat voelde toch onbevredigend. Vorige zomer werden enkele hekken gesloopt en grienden gekapt. Via een boer hadden we ook al gehoord dat gewerkt werd aan een nieuwe Biesboschvisie, terwijl wij als bewoners van niets wisten. Voor ons was dat wel een soort trauma uit het verleden, bij de ontpoldering misten we als bewoners vaak de communicatie.”

Nadat bewoners aan de bel trokken, werd 26 september vorig jaar een bewonersavond gehouden. Daar bleek dat gewerkt wordt aan een Biesboschvisie, maar ook aan een aparte Noordwaardvisie. In de visie voor de Noordwaard speelt mee dat het contract van de huidige beheerder van het doorstroomgebied met Rijkswaterstaat volgend jaar afloopt.

“In de concept Biesboschvisie staat bijvoorbeeld dat de recreatie naar de randen van het gebied moet worden verplaatst, maar wat betekent dat voor ons als bewoners? Wij wonen hier voor de ruimte en onze rust, maar we ervaren steeds meer drukt en overlast. We zien een wildgroei aan B&B’s en horeca. Jan en alleman is bezig met een verdienmodel en naar de bewoners wordt niet gekeken.”

“In de Biesboschvisie staat dat ze kreek de Bevert wil afsluiten, maar dat gebied hoort niet eens bij het nationaal park. We begrijpen dat Staatsbosbeheer (SBB) kijkt naar de natuurbelangen, maar wij willen breder kijken. In de plannen van SBB noemen ze de Bandijk een vogelboulevard, maar zorg dan voor parkeerplekken. Als bewonersvereniging zijn we niet ergens tegen, maar we willen graag de diverse belangen afwegen en als bewoners gehoord worden.”

Enquêtes

“Praat met ons en niet over ons. Voor de Noordwaardvisie zijn bijvoorbeeld enquêtes gehouden op de pont van Dordt, maar niet met bewoners.” Inmiddels zijn veel bewoners lid geworden van de vernieuwde bewonersvereniging en wordt de vereniging aan tafel uitgenodigd om mee te denken over de Noordwaardvisie. “Wij zijn weer actief en willen de belangen van onze bewoners behartigen, overheden moet ons gewoon automatisch betrekken bij alle plannen.”