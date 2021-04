Erwin Verbruggen opent tweede Altena Fysio+ in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Sinds deze week is Wijk en Aalburg een nieuwe fysiopraktijk rijker. Aan de Galerij 11 opende Altena Fysio+ de deuren.

Eigenaar Erwin Verbruggen is trots op zijn nieuwe behuizing. Vorige week dinsdag om 7:00 uur begroette hij zijn eerste klant. “Dit is nou een ruimte die we voor ogen hadden. Voldoende behandelkamers en een grote oefenzaal”, vertelt hij drie dagen voor de opening tijdens een rondleiding door de tweede vestiging van zijn bedrijf Altena Fysio+.

Sinds januari vorig jaar bediende hij zijn patiënten in het oosten van Altena vanuit een tijdelijke locatie in Veen. “Wij hebben veel patiënten in deze omgeving en die moesten voor een behandeling naar onze andere praktijk in Werkendam. Veen was dan ook een soort tussenoplossing. De ruimte in Veen was beperkt en hier kunnen we eindelijk het totale plaatje aanbieden”, legt de Almkerker uit.

Verbouwd

Het pand, waar laatstelijk Jakko Sport een sportwinkel runde, is door aannemer Gerrit van Arkel grondig verbouwd. Behalve drie behandelkamers is er veel plaats ingeruimd voor een grote oefenzaal waar met onder andere cardio- en krachtapparatuur voor actieve revalidatie kan worden gezorgd.

“En wanneer de aanvullende verzekering wellicht niet toereikend is, kan er toch door gerevalideerd worden op basis van een medisch fitnessabonnement. Tevens kunnen belangstellenden op die basis ook hun fysieke gesteldheid op peil houden”, licht Verbruggen toe. Kleedkamers en doucheruimten zijn voor de laatste groep beschikbaar.

Verbruggen, die naast sportfysiotherapeut ook manueel therapeut is, wil zich met zijn team onderscheiden. “Daarom ook de plus achter de naam Altena Fysio”, legt hij uit.

Ieder mens uniek

“We kijken naar de totale mens. Ieder mens is uniek. Daarom kijken we niet alleen naar de klacht, maar ook naar de persoon. Samen stellen we dan een persoonlijk behandelplan op. Soms is het niet één onderdeel dat disfunctioneert, maar liggen er andere of meerdere oorzaken aan ten grondslag. Denk bijvoorbeeld aan spanning of stress. Ook hier kunnen wij een belangrijke rol in spelen.”

Energiek team

Het team van Altena Fysio+ breidt zich iets uit om op beiden vestigingen de juiste fysiotherapeutische zorg te leveren.

“We zijn een jong en energiek team waarbij eenieder zich verder ontwikkelt door verschillende opleidingen. Onderling sparren we veel met elkaar om vanuit één visie te werken en toch eenieder zijn eigen aanpak te laten optimaliseren. Dit is nodig om de zorg te leveren en te blijven leveren die de patiënten van ons gewend zijn.”

In coronatijd een grote investering doen lijkt risicovol, maar kan ook een kwestie van vooruitzien zijn. “Wij zien de vraag nu al toenemen en wanneer de maatregelen nog verder versoepeld worden, staan wij klaar”, aldus Verbruggen.

“Wij verwachten dat we veel mensen kunnen helpen om te herstellen van corona of die klachten hebben gekregen als gevolg van de maatregelen. Er lopen ook veel mensen met fysieke klachten die zich nog niet laten of lieten behandelen.”

In Wijk en Aalburg wordt met drie BIG-geregistreerde fysiotherapeuten gewerkt. Naast fysiotherapie wordt er ook dry needling, manuele therapie, actieve (sport-)revalidatie en medisch fitness aangeboden.

Vanaf 7:00 uur open

Altena Fysio+ is op drie van de vijf dagen al vanaf 7:00 uur geopend en het is de bedoeling op den duur van één avond naar drie avonden in de week de deuren geopend te houden.

Een officiële opening zit er vanwege corona niet in. “We hebben zelfs locatie Werkendam nog niet eens officieel heropend. Hopelijk kunnen we voor beide locaties in de toekomst nog iets organiseren.”

altenafysioplus.nl