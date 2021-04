Collecte voor Hartstichting ook in Altena online

ALTENA • In de Hartweek, van 11 tot en met 17 april, zullen de collectanten van de Hartstichting ook in Altena niet aan de deur komen met de collectebus. Wel gaat de collectebus online ‘rond’.

Online collecteren gebeurt echter niet in alle dorpen van Altena. De vrijwilligers van de Hartstichting vragen de inwoners dan ook een gift over te maken op NL71RABO 0127652426. Want voor de strijd tegen hart- en vaatziekten is nog steeds veel onderzoek, en dus geld, nodig.